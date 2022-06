ليببا – قال عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني إن الموقف الغربي مع نظرية اللاحل أو دعم حالة الفوضى والمجهول من خلال تصريحاته.

الفرجاني لفت في تصريح لشبكة “لام” إلى أن إسناد تشكيل الحكومة الجديدة للبعثة هو في حقيقته ليس دورًا فقط، بل ستكون البعثة هي من سيشرف على تشكيل الحكومة، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني ومخالف لدور البعثة تمامًا.

وأشار إلى أن لقاءات عقيلة والمشري لن ينتج عنها شيء رغم الموقف الدولي لأن “الهوة” سحيقة بينهما.

The post الفرجاني: لقاءات عقيلة والمشري لن ينتج عنها شيء رغم الموقف الدولي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية