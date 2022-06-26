توقف رحلات الخطوط الجوية الليبية والإفريقية في بنينا

أخبار ليبيا 24 – خبر

ترددت أنباء عن توقف رحلات الخطوط الجوية الإفريقية والخطوط الجوية الليبية من مطار بنينا بسبب إضراب العاملين في شركة المناولة.

من جانبه أرجع عضو نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار مصراتة علي سميو سبب تعليق الاعتصام الذي كان مقررا إلى اجتماعهم مع المجلس البلدي وإدارة المطار وإدارة الشركة الليبية وجهات مسؤولة أخرى طلبت إمهالهم فترة للتواصل مع أصحاب القرار لتنفيذ مطالبهم.

وأكد أن تعليق الاعتصام سيكون لأربعة أيام فقط ثم يبدأ نهاية الشهر الجاري. منوها إلى أنهم التقوا برئيس حكومة الوحدة عدة مرات إلا أنه لا يفي بوعوده بشأن حل المشكلة.

وأشار سميو أن مطالبهم تمثلت دفع رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 25 شهرا بسبب مماطلة المسؤولين والحكومة في سدادها. مشيرين إلى تهميشهم وعدم الاهتمام بهم مقارنة بشركات الطيران.

وكانت نقابة العاملين في شركات المناولة قد أكدت في بيان سابق لها أن أعضاء النقابة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ نحو 25 شهرا.

يشار إلى أن النقابة كانت قد أعلنت عن الإضراب منذ أيام للتنبيه والتحذير من توقف العمل واتخاذ إجراءات لصرف مرتباتهم.