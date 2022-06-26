الشيباني: في غياب الحسم لا مفر من الحوار الوطني الشامل لجميع الأطراف مهما تعددت الآراء والمشارب

اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن بيان الدول الخمسة أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا فضفاض وحمال أوجه ولا يشكل أي التزام على هذه الدول الاستعمارية ولن ينتج عنه أي شيء لصالح البلاد.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن البيان رحبت به الحكومتان في طرابلس وسرت وادعت كلتاهما أن البيان يؤيد موقفهما.

وتابع: “في غياب الحسم لا مفر من الحوار الوطني الشامل لجميع الأطراف صغيرها وكبيرها مهما تعددت الآراء والمشارب والمعتقدات”.