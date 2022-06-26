نقابة الخدمات الأرضية بمطار مصراتة: نطالب بدفع رواتبنا المتأخرة لأكثر من 25 شهرا 

أكد عضو نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار مصراتة علي سميو، أن “اعتصام الموظفين في الشركة بمطار بنينا وسبها بدأ اليوم، والتعليق في مصراتة سيكون لأربعة أيام فقط ثم سيبدأ بنهاية الشهر الجاري”.

وقال “سيمو” في تصريح خاص لفواصل: “علقنا اعتصامنا الذي كان من المفترض أن نبدأ فيه اليوم، بعد اجتماعنا مع المجلس البلدي وإدارة المطار وإدارة الشركة الليبية وجهات مسؤولة أخرى وطلبهم مهلة للتواصل مع أصحاب القرار لتنفيذ مطالبنا”.

وأضاف أن “مطالبنا تمثلت في دفع رواتبنا المتأخرة لأكثر من 25 شهرا ومماطلة المسؤولين والحكومة في سدادها، فالحكومات المتتالية غير مهتمة بالشركات الأرضية كاهتمامها بشركات الطيران”.

وأوضح قائلًا: “التقينا رئيس الحكومة أكثر من مرة، وفي كل مرة يعدنا بحل المشكلة دون فائدة، والمجلس البلدي يسعى لترتيب لقاء يجمعنا بوزير المواصلات، ولن نخرج من الاجتماع إلا بحل جذري لمشكلتنا متمثلة في سداد مستحقاتنا كاملة”.