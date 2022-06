ليبيا – قال الحبيب الأمين القيادي في مدينة مصراتة الموالي لتركيا بشدة إن المجتمع الدولي دول متصارعة في ليبيا، والبعثة الأممية تدير صراع الإرادات الإقليمية والدولية وفق توافق الدوليين. الأمين أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن الملاحظ أنه كلما فشلت خطة خارطة طريق أو انهارت العملية السياسية برزت على الفور فكرة حكومة كطعم جاذب لكل البيادق يعيد ترتيب الرقعة ليلعب الإقليميدولي جولة جديدة. وتابع: “ فهم يعرفون أن فرقاء الصراع المحليين ليسوا معنيين بانتخابات أو دستور، بل هم واجهات صراع محلية للمتصارعين إقليميًا ودوليًا حول المصالح والنفوذ عبر تشكيل الحكومة الموالية المالكة لسلطة القرار والأموال؛ لهذا علينا المطالبة بانتخاب برلمان جديد أولًا لتحرير الإرادة الوطنية”. وأضاف: “حكومة جديدة يتقاسمها عقيلة وحفتر والمشري وصوان، ما الجديد الذي سيتغير وهؤلاء هم معرقلو الاستفتاء والانتخابات وفاقدو الشرعيات ومعمرو السلطات وصانعو الحروب والأزمات وقاطعو الطرق والنفط والغاز وراكبو الطائرات ومرتادو الملتقيات والخيبات؟”.

The post الأمين: علينا المطالبة بانتخاب برلمان جديد أولًا لتحرير الإرادة الوطنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية