القيادة العامة تهدي “حافلة نقل” لنادي الصقور

أخبار ليبيا 24 – خاص

أهدت القيادة العامة للقوات المسلحة نادي الصقور الرياضي في طبرق حافلة بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز .

وسلم أمس السبت عدد من ضباط التوجيه المعنوي الحافلة إلى إدارة النادي بمدينة طبرق. وكان في استقبال الوفد رئيس لجنة الإدارة والجمعية العمومية ورابطة المشجعين.

وقد أثنى رئيس مجلس إدارة النادي سعد إدريس المبري على القوات المسلحة لمتابعتها أنشطة الأندية الرياضية ومنها نادي الصقور .

وقدمت إدارة النادي الشكر والتقدير إلى المشير خليفة حفتر على هذه اللفتة الطيبة التي أثلجت صدور مشجعي النادي .

وقد علم مراسلنا في طبرق أن القوات المسلحة قد قدموا حافلتين واحدة لنادي الإفريقي والأخرى لنادي دارنس بمدينة درنة .

ومن جهته، قال اللواء خالد المحجوب إنّ القيادة العامة أهدت حافلات نقل إلى نادي الصقور بمناسبة صعوده للدوري الممتاز.

وقال المحجوب، في منشور على فيسبوك، إنّ مكتب القائد العام بعث بتهنئة خاصة إلى النادي بهذه المناسبة يشيد فيها بالتضحيات التي قدمتها مدينة طبرق، وما سطره رجالها من بطولات في مقارعة الإرهاب والقضاء عليه.

وأشار إلى مساهمة القيادة العامة بالقوات المسلحة في دعم النشاط الرياضي وما له من انعكاسات إيجابية على الشباب ودور الرياضة في بناء المجتمع .

يشار أن نادي الصقور قد صعد إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام لأربعة عشرة عاما. وجاء ذلك بعد مشاركة نادي الصقور في مسابقة سباعية استقبلتها الملاعب المنطقة الغربية وتحصل الصقور على الترتيب الأول .