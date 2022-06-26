«أبوجناح»: سنعمل على حل كافة مختنقات المرافق الصحية بمصراتة

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بمديري الإدارات والمكاتب المختصة بوزارة الصحة ، ومسؤولي المراكز والعيادات التخصصية ببلدية مصراتة.

وأوضح حساب «أبو جناح» على فيسبوك، أن الاجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء مساء الأحد، بهدف حلحلة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالبلدية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، والعمل على استكمال وتجهيز المراكز والعيادات الطبية العامة وتوفير الأدوية اللازمة.

وختم البيان موضحا أنه تم خلال اللقاء “التركيز على مراكز الأورام والقلب والشرايين ومركز الكلى، إلى جانب استكمال المشاريع المتوقفة وتجهيزها، والعمل على حل كافة المختنقات التي تعاني منها المرافق الصحية في مدينة مصراتة بشكل عام، وتوفير الأدوية بشكل يغطي الاحتياجات اللازمة للمرضى.