إقفال الميناء يزيد من تعقيد أزمة الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد رئيس اتحاد عمال النفط، بميناء الزويتينة مرعي بريدان، استمرار توقف التصدير بالميناء إلى هذه اللحظة، ولا ناقلات تدخل أو تخرج.

وقال رئيس اتحاد عمال النفط بالميناء إن الإقفال لا علاقة له بإدارة الميناء ولا بالمستخدمين لا من قريب ولا من بعيد.

ولفت في تصريحات صحفية، إنه في حال استئناف العمل بالميناء، سيترتب عليه جهد مضاعف على كل العاملين والإداريين. مشددا على أن استمرار إغلاق الحقول والموانئ يزيد في التعقيد، فالكهرباء تنقطع لساعات طويلة تزيد عن 5 ساعات.

وتابع رئيس اتحاد عمال النفط، بميناء الزويتينة، إنه لم تنقطع مرتبات ومستحقات العاملين بالميناء، رغم استمرار الإقفال. مضيفا أن محطة كهرباء الزويتينة، تغذيها شركة سرت للنفط والغاز، ولا علاقة للميناء بالمحطة.

جدير بالذكر، أن هناك إغلاق لغالبية الحقول والموانيء النفطية منذ أكثر من شهرين، وليس هناك انفراجة في الأزمة حتى اللحظة، وهو ما يؤثر على الناتج المحلي وعلى تغذية محطات الكهرباء، ويزيد من طرح الأحمال مع بدء موسم الصيف.