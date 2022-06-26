الدريجة: 3 مشاكل وراء أزمة الكهرباء في ليبيا

وضع محسن الدريجة، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق، أسباب أزمة الكهرباء في ليبيا، في 3 عناصر، مؤكدًا أنهم يمثلون المشكلة الرئيسية للتيار الكهربائي وبإصلاحهم تنحل الأزمة بشكل نهائي.

وقال الدريجة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المشكلة الأساسية في الكهرباء، شبكة التوزيع أولاً، وصيانة محطات التوليد ثانياً، والاستهلاك المفرط ثالثا”ً.

وكان محسن الدريجة، قال في وقت سابق، إن قدرة ليبيا على إنتاج الكهرباء كافية لاستهلاكها”.

وأضاف الدريجة:” هناك ثلاثة محطات تحت الإنشاء ستجعل هناك فائض في إنتاج الكهرباء، والمشكلة تكمن في صيانة المحطات الموجودة وشبكة نقل الكهرباء”.

وتابع:” قامت مجموعة من المختصين، في عام 2020، من منظمات التنمية الألمانية والأمريكية والأمم المتحدة مع مجموعة من الشركة العامة للكهرباء بدراسة وضع الكهرباء في ليبيا”.

ولفت إلى أن المجموعة أوصت باستكمال المشاريع المتعاقد عليها (غرب طرابلس، مصراتة، طبرق) وعدم التعاقد على أي محطات أخرى، وصيانة المحطات والشبكة لتستعيد قدرتها كاملة”.