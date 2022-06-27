قصف صاروخي بالقرب من السفارة الليبية في كييف

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد سفير ليبيا في أوكرانيا عادل عيسى، أن قصفا صاروخيا استهدف العاصمة كييف بالقرب من السفارة الليبية تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح السفير أن القصف وقع صباح أمس السبت. حيث سقط صواريخ بالقرب من مقر السفارة الليبية في كييف، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وفي سياق منفصل، أكد السفير الليبي في أوكرانيا إن الطائرة الليبية العملاقة أنتونوف تعرضت لإصابة بسيطة في الهيكل.

وقال عيسى عبر حسابه على “فيسبوك” رغم الظروف الصعبة بالساحة الأوكرانية، تمكنا اليومين الماضيين من عقد اجتماع مع إدارة شركة الأنتونوف في كييف .

وتابع السفير :”الطائرة أصيبت بشظايا بسيطة في الهيكل، ولم تؤثر في عملية الصيانة بشكل عام نتيجة للعمليات العسكرية في الشهر الماضي”.

وأفاد أن الطائرة بحالة جيدة، وتم جرها بعد تغليفها بمواد حافظة إلى داخل حظيرة بالمصنع حفاظا على سلامتها.

وأضاف”خلال تواجدنا بالمصنع، لم نتمكن من زيارة الطائرة نتيجة للرقابة العسكرية والظروف الأمنية الصارمة. لافتًا إلى أنه يتابع عن قرب مع الجهات الليبية المعنية كافة إجراءات استكمال عمليات الصيانة”.