العامة للكهرباء بنغازي: حكومة الدبيبة تحاول تغطية فشلها في ملف الكهرباء

أكدت الشركة العامة للكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، أن الشركة العامة للكهرباء بطرابلس التابعة للحكومة منتهية الولاية تداولت منشور صادر من شركة سرت لتصنيع النفط والغاز خاطبت به شركة طرابلس المؤرخ بتاريخ 1 يونيو 2022.

الشركة، وفي بيان لها نشرته اللجنة الإعلامية التابعة لها، وطالعته “ليبيا الحدث”، أكدت أنه “يوم 4 يونيو تم جلب ناقلة عن طريق الحكومة الليبية وقامت بشحن المتكاثف ومن ثم أستمرت عمليات الحقول التابعة لشركة سرت بعملية ضخ الغاز الطبيعي للمحطات”.

وأشارت إلى أن الحكومة منتهية الولاية تحاول تغطية فشلها بحجج واهيه لتشتيت الانتباه على المبالغ الطائلة التي تم صرفها ولم ولن تقدم شيء للقطاع .

وتابعت: “لله الحمد والمنه كنا ولازلنا مع الحق ولا نخشى في الله لومة لائم ولا يخفى عنكم كم تعرضنا للتهديد والوعيد من قبل الإدارة المقالة من أجل إخفاء الواقع وتضليل الشارع بأخبار كاذبه كان ورائها مكينة إعلامية لحكومة عائلة الدبيبة منتهية الولاية ، بأن سبب انقطاع الكهرباء على المنطقة الشرقية كان بسبب إغلاق النفط”.

وأضافت: “سنستمر بعون الله في نقل أخبار الشبكة الكهربائية بدون أي تزييف و وضع المواطن الكريم في الحدث والحقيقة لا سواها ، وكما ذكرنا في مناشير سابقة بأن الأسباب الحقيقية وراء عمليات طرح الاحمال عجز في الشبكة العامة، حيث إن توليدنا من الطاقة لايتجاوز 5500 ميقاوات وات ، في حين نحتاج إلى ما يقارب 8500 ميقاوات، ناهيك عن مشاكل في دوائر نقل الطاقة وشبكات الجهد المتوسط وإنعدام مواد التوزيع”.

واختتمت: “حاولت الحكومة منتهية الولاية تضليل الرأي العام بأخبار واهيه بعد صرفها لأكثر من ثلاثة ونصف مليار دولار على قطاع الكهرباء ولم تدخل حتى ميقاوات للشبكة”.