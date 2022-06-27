الدبيبة يُشكل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة العامة الكهرباء | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم “288” لسنة 2022 بتكليف مدير شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.

في حين نصت المادة الثالثة من القرار على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير التخطيط المكلف وعضوية وزير الحكم المحلي.

وضمت اللجنة في عضويتها أيضا عضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء، وعضو عن الجمعية العمومية للشركة يسميه رئيس اللجنة.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة لتحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أسباب استمرار أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية.

وتتولى اللجنة التحقيق في تأخر شركة الكهرباء من إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة السابق.

كما تتولى التحقيق في استخدام المبالغ المخصصة للشركة خلال العام 2021 لحل أزمة الطاقة الكهربائية في ظل عدم وجود ما يقابلها من نتائج.

وأيضا تتولى اللجنة التحقيق في عدم استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات الصيانة الدورية والوقائية والمشروعات الجديدة.

ويأتي القرار في ظل تطور أزمة الكهرباء في كل المدن الليبية حيث وصلت ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 12 ساعة، وسط عجز للحكومات المتتالية من حل أزمة الكهرباء.