معلقًا على أزمة الكهرباء.. امغيب: لا استبعد أن تكون هناك صفقة مولدات لعائلة الدبيبات

توقع عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن “أزمة الكهرباء ربما تكون مفتعلة من أجل تمرير صفقة مولدات للطاقة، في ظل احتياج المواطنين إليها للتغلب على الأزمة”.

امغيب، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: إن ”الإعلانات في الفيس بوك عن مولدات كهرباء بمختلف الأشكال والأحجام، أكثر من وعود عبد الحميد الدبيبة الكاذبة”.

وتابع: ”شخصياً لا استبعد أن تكون هناك صفقة مولدات لأحد أقارب أو صبيان الدبيبات، من أجل أن تتم يجب أن يتكرر انقطاع التيار الكهربائي على المواطن، ولابد أن يكون هنالك كبش فداء يتحمل مسؤلية الانقطاع فكان وئام العبدلي أضحية الدبيبات لهذا العام” .