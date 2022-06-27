الهنقاري: الدبيبة اقتنع أخيراً بأن شركة الكهرباء تحتاج إلى إزالة الكوادر بالكامل

أشاد محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، بقرار عبدالحميد الدبيبة، الذي أطاح فيه بمجلس إدارة شركة الكهرباء، وتعيين (مدير شركة الخدمات العامة) محمد إسماعيل مديرًا عامًا مؤقتا للشركة.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يبدوا أن الدبيبة اقتنع أخير بأن شركة الكهرباء تحتاج إلى إزالة الكوادر الإدارية بالكامل، ولهذا استنجد بالبلدوز محمد بن إسماعيل لمسحها وبنائها من جديد” على حد قوله.

وأضاف:” أتفائل خيرا بمحمد إسماعيل مديراً عاماً لشركة الكهرباء وربي يكون في عونه”، على حد تعبيره.

وتابع:” الحقيقة أن محمد إسماعيل رجل صارم في العمل ولا يقبل الأعذار والتهاون، ويعاقب المخالف وهو يبتسم، وموظفي الشركة يعلمون ذلك”.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف مجلس إدارة شركة الكهرباء وإحالته إلى التحقيق.

وبحسب قرار الدبيبة رقم 288 لسنة 2022 يعين (مدير شركة الخدمات العامة) محمد إسماعيل مديرًا عامًا مؤقتا لشركة الكهرباء، على أن يعمل إسماعيل في إدارة شركة الكهرباء تحت الإشراف المباشر للدبيبة.

ونص القرار على تشكيل لجنة تحقيق من وزير الحكم المحلي وعضو إدارة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضو عن الجمعية العمومية للشركة يختاره إسماعيل.

وتتولى اللجنة التحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة في أسباب أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية، خاصة في تأخر الشركة في إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من مجلس الإدارة سابقا.