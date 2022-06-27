معلقًا على أزمة الكهرباء.. امغيب: لا استبعد أن تكون هناك صفقة مولدات لـ«عائلة الدبيبات»

توقع سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن أزمة الكهرباء ربما تكون مفتعلة من أجل تمرير صفقة مولدات للطاقة، في ظل احتياج المواطنين إليها للتغلب على الأزمة.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الإعلانات في الفيس بوك عن مولدات كهرباء بمختلف الأشكال والأحجام، أكثر من وعود عبد الحميد الدبيبة الكاذبة”.

وتابع:” شخصياً لا استبعد أن تكون هناك صفقة مولدات لأحد أقارب أو صبيان الدبيبات، من أجل أن تتم يجب أن يتكرر انقطاع التيار الكهربائي على المواطن، ولابد أن يكون هنالك كبش فداء يتحمل مسؤلية الانقطاع فكان وئام العبدلي أضحية الدبيبات لهذا العام” .

وأصدر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف مجلس إدارة شركة الكهرباء وإحالته إلى التحقيق.

وبحسب قرار الدبيبة رقم 288 لسنة 2022 يعين (مدير شركة الخدمات العامة) محمد إسماعيل مديرًا عامًا مؤقتا لشركة الكهرباء، على أن يعمل إسماعيل في إدارة شركة الكهرباء تحت الإشراف المباشر للدبيبة.

ونص القرار على تشكيل لجنة تحقيق من وزير الحكم المحلي وعضو إدارة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضو عن الجمعية العمومية للشركة يختاره إسماعيل.

وتتولى اللجنة التحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة في أسباب أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية، خاصة في تأخر الشركة في إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من مجلس الإدارة سابقا.