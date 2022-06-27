أبوزريبة: الحكومة الليبية الوحيدة القادرة على إجراء الانتخابات

أعلن النائب علي أبوزريبة، عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، ترحيبه بالبيان الصادر عن دول «أمريكا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا».

وقال أبوزريبة، في بيان له، إن بيان الدول الخمس الكبرى يعكس أهمية ليبيا على كل المستويات الإقليمية والدولية، ويؤكد بشكل واضح وصريح، انتهاء شرعية وولاية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق جنيف .

وأضاف:” لقد أبصرت النور حكومة ليبية متفق عليها من كل الأطراف، بعدما فشلت البعثة الأممية في تسيير الحوارات الناجحة، وتبعها فشل كبير من قبل الأمم المتحدة في دعم إجراء الانتخابات ضمن المواعيد المتفق عليها والمدرجة بالاتفاق السياسي الموقع في جنيف” .

واستطرد:” إننا نتطلع إلى تعاون المجتمع الدولي مع الحكومة الليبية المنتخبة من قبل الجسم الشرعي المتمثل في البرلمان الليبي وبالتوافق لأول مرة مع المجلس الأعلى للدولة على تشكيلة وزارية تضم تنوعاً سياسياً وجغرافيا، وهو الاتفاق (الليبي- الليبي) بإرادة وطنية دون وصاية خارجية أو استقواء داخلي من طرف على طرف” .

وأكد أن الحكومة الليبية، الوحيدة القادرة على الالتزام بتعهداتها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الآجال المحددة من السلطات المختصة”.

ولفت إلى أن الحكومة الليبية أثبتت طيلة الأشهر الماضية التزامها بالطرق السلمية والديمقراطية وإيمانها المطلق بضرورة إجراء الانتخابات دون أي عراقيل، وتعهدت بعدم المشاركة في الانتخابات ترسيخاً لمبادئ الشفافية والنزاهة وعدم التأثير في نتائج الانتخابات.

وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، بيانا مشتركًا حول ليبيا، وأعلنت فيه، ترحيبها بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال البيان، الذي نشره عدد من سفرات الدول الخمس:” نرحب بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق ونقدر عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

ودعا البيان، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهم، إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق LPDF ، ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.

ولفت البيان، إلى أن خارطة طريق LPDF حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يكن كذلك.

وشدد على أن ليبيا في حاجة إلى حكومة موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد ، ويتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.

واستطرد البيان:” نرفض بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة”.

وحث بيان الدول الخمس الكبرى، القادة السياسيين الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.