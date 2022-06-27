وزارة الدفاع تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تغيير النصب الحدودية مع تونس

أخبارليبيا24_متابعات – أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أمس الأحد، عبر صفحتها على الفيسبوك أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تغيير النصب الحدودية مع تونس غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأوضحت أن الحدود بين البلدين محددة بإحداثيات واضحة ومعتمدة بناءً على اتفاقيةصدرت وتم توقيعها عام 1910 بين البلدين.

وأتى ذلك خلال لقاء عقده مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية العميد جبريل مفتاح الشتيوي

حيث إلتقى الشتيوي أمس الأحد، برئيس لجنة الحدود البرية والبحرية الدكتور محمد الهاشمي الحراري.

فضلا عن مدير المركز التنفيذي للخدمات والصيانة التابع لوزارة الدفاع رضا أحمد عبيد.

كما التقى بعدد من المكلفين بمتابعة إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية الموجودة المتفق عليها بين الجانبين الليبي والتونسي.

وقدم الحراري إحاطة مصورة للشتيوي حول ما قامت به اللجنة بشأن العلامات الحدودية مع الدولة التونسية.

وكانت مديرية أمن السهل الغربي قد كشفت أنه تم رصد ضم جزء من الأراضي الليبية من قبل الجمهورية التونسية.

وأوضحت المديرية أن رصد هذا الأمر تم بناء على ما توفر من معلومات وبلاغات لدى مركز شرطة العسة فيما يخص ترسيم الحدود المشتركة الليبية التونسية.

وذكرت المديرية أن المعلومات أشارت إلى إنشاء العلامات الدالة على تلك الحدود بالمناطق على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وأشارت مديرية أمن السهل الغربي إلى أنه بناءًا على ما ورد للأجهزة الأمنية التابعة للمديرية من معلومات حول عملية نقل للعلامات الحدودية من مكانها الأصلي.

وأضافت أن جهات الاختصاص بالمديرية قامت بالتحرك الفوري وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وذلك بفتح محضر حول الواقعة.