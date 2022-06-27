بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 27 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 27 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لاتغير في حالة الطقس حيث يبقى تأثير موجة الحر على أغلب المناطق الغربية والجنوبية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(38-44)مْ ، وتسجل تراجع فترة المساء على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ ، ومابين (28-32)مْ علي المنطقة الممتدة من الجبل الخضر حتى طبرق، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40-45)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40 -43) مْ وتسجل تراجع يوم الغد على مناطق الواحات والسرير.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي