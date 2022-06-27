الارصاد: استمرار موجة الحر الساخنة وهذا موعد تراجع درجات الحرارة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء لا تشهد تغير في حالة الطقس حيث يبقى تأثير موجة الحر على أغلب المناطق الغربية والجنوبية وتتراوح درجات الحرارة القصوى أثناء فترة النهار على هذه المناطق مابين ( 38 – 45 ) مْ و تتراجع في الفترة المسائية على المناطق الساحلية.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة أقل ارتفاعا على مناطق الخليج – بنغازي حتى المرج وتتراوح مابين ( 35 – 40 )مْ.

وبحسب التقرير تكون معتدلة نسبياً على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي حيث تتراوح مابين ( 29 – 33 ) مْ ،وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب مناطق الشمال الشرقى.

والله أعلــــــــــــــم