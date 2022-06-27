التواتي: رفع الدعم عن الوقود خضوع مخزي لسياسات البنك الدولي

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن رفع الدعم عن الوقود خضوع مخزي لسياسات البنك الدولي.

وقال التواتي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وزير الاقتصاد اثبت بأنه مجرد خادم للسلطة فقط، لا علاقة له بأي سياسات اقتصادية واجتماعية”.

وأضاف “عندما كان النظام يتبنى سياسات الدعم كان وزير الاقتصاد يعتبر ذلك مشروعا وطنيا من أجل البلد والناس، وعندما أصبح النظام يتبنى سياسات رفع الدعم أصبح وزير الاقتصاد يعتبر ذلك مشروعا وطنيا من أجل البلد والناس”.

وتابع “وزير الاقتصاد لاحول ولا قوة له، بل لا رأي له، لأن الرأي رأي سادته، الرأي الأول والأخير هو للبنك الدولي وصبيته وخدمه المحللين”.

واستطرد “رفع سعر الوقود بضعف أو ضعفي ما هو عليه اليوم قد يكون أمرا مقبولا أما رفع الدعم عن الوقود فهو خضوع مخزي لسياسات البنك الدولي”.