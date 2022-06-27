صنع الله يبحث مع وفد المنطقة الشرقية احتياجات سلوق والمقرون وقمينس

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بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد مع وفد من قبائل المنطقة الشرقية برئاسة المنسق العام لمشايخ ليبيا السنوسي محمد البرعصي ، وحكماء وأعيان المناطق الشرقية “سلوق، قمينس المقرون” السادة: مفتاح اللواطي، وعطية العقوري، ونوري بوفناره، وفرحات العشيبي، ومفتاح الشلبي، وناصر العشيبي، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة السيد مختار عبد الدائم احتياجات المنطقة الشرقية من الخدمات.

وناقش اللقاء الذي عُقد بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، الاحتياجات الملحة بالمناطق الشرقية.

وذلك على مستون المدن والمناطق منها سلوق، المقرون، قمينس.

في حين ناقش الاجتماع المختنقات التي يواجهها أهاليها، وإمكانية مساهمة المؤسسة عبر إدارة التنمية المستدامة بها.

فضلا عن بحث سبل توفير الاحتياجات وحل المختنقات.

في حين أكد وفد حكماء المنطقة الشرقية علة الدعم الكامل وغير المحدود للمؤسسة الوطنية للنفط.

مشيدين بنزاهة رئيسها مصطفى صنع الله وجهوده في الحفاظ على وحدة قطاع النفط والنأي به عن أي تجاذبات سياسية.

مثمنين جهوده في الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ومقدراته والثروة النفطية واستمرار إنتاجها.

وذلك رغم الصعوبات الجمة والتحديات والظروف التي تمر بها البلاد. بحسب وصفهم.

وأكد مصطفى صنع الله، أن المؤسسة ستعمل على تلبية الاحتياجات وتذليل بعض الصعوبات أمام أهالي مناطق “سلوق، قمينس المقرون”.

وذلك بما يتاح لها من إمكانيات، لكونها تعدّ إحدى مناطق عملياتها النفطية بسبب عبور خط الغاز منها.

وذلك تأكيدًا لحرصها المتواصل على دعم المناطق المجاورة لعملياتها، وجهودها في تحقيق التنمية المكانية والاستقرار في هذه المناطق.