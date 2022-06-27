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شلوف: المتسببون في الأعطال المتعمدة والمفتعلة أصبحوا أصحاب شركة الكهرباء

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد جمال شلوف، الباحث الليبي، ملف الكهرباء في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في ضوء الانقطاعات المتكررة.

كتب قائلًا على فيسبوك: “بمجرد تولي الدبيبه ومحمد اسماعيل شركة الكهرباء سيحدث تحسن نسبي ملحوظ على الشبكة الكهربائية، وتنخفض الأحمال من 15 ساعة إلي 4-5 ساعات، ليس بسبب الإدارة الرشيدة طبعا، بل لأن أسباب الأعطال المتعمدة والمفتعلة، أصبحوا هم اصحاب الشركة”.

وواصل قائلًا: “لو تولوا إدارة الشركة والاحمال 4-5 ساعات، فالناس ستتململ وتطالب بتخفيض ساعات الأحمال، وهو ما ليس في قدرتهم، لكن تولوها والاحمال 15 ساعة وتصبح 5 ساعات، الناس البسيطة حتقول “خلوا الراجل يخدم”.

وتابع قائلًا: “أما ليش يبوا يتولوا إدارة شركة الكهرباء، فأسالوا الصديق الكبير عن برنامج مستفيد، والبرنامح الأمريكي لإدارة الأموال الليبية بعيدا عن، الحكومات، وحتى الوصول للانتخابات يسمح بالصرف فقط على المرتبات و قطاعي النفط والكهرباء، بالإضافة إلى التعامل المباشر مع البلديات، وكل عام وأنتم مضحكوك عليكم، وخلوا الراجل يخدم”.

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صحيفة الساعة 24

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