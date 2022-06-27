شلوف: المتسببون في الأعطال المتعمدة والمفتعلة أصبحوا أصحاب شركة الكهرباء

انتقد جمال شلوف، الباحث الليبي، ملف الكهرباء في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في ضوء الانقطاعات المتكررة.

كتب قائلًا على فيسبوك: “بمجرد تولي الدبيبه ومحمد اسماعيل شركة الكهرباء سيحدث تحسن نسبي ملحوظ على الشبكة الكهربائية، وتنخفض الأحمال من 15 ساعة إلي 4-5 ساعات، ليس بسبب الإدارة الرشيدة طبعا، بل لأن أسباب الأعطال المتعمدة والمفتعلة، أصبحوا هم اصحاب الشركة”.

وواصل قائلًا: “لو تولوا إدارة الشركة والاحمال 4-5 ساعات، فالناس ستتململ وتطالب بتخفيض ساعات الأحمال، وهو ما ليس في قدرتهم، لكن تولوها والاحمال 15 ساعة وتصبح 5 ساعات، الناس البسيطة حتقول “خلوا الراجل يخدم”.

وتابع قائلًا: “أما ليش يبوا يتولوا إدارة شركة الكهرباء، فأسالوا الصديق الكبير عن برنامج مستفيد، والبرنامح الأمريكي لإدارة الأموال الليبية بعيدا عن، الحكومات، وحتى الوصول للانتخابات يسمح بالصرف فقط على المرتبات و قطاعي النفط والكهرباء، بالإضافة إلى التعامل المباشر مع البلديات، وكل عام وأنتم مضحكوك عليكم، وخلوا الراجل يخدم”.