اليوم.. مجلس الأمن يبحث الأوضاع في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين جلسة لاستعراض الوضع في ليبيا.

وستشهد الجلسة إحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول آخر الأوضاع في البلاد كما ستركز على “الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا” والناجمة عن وجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة طرح موضوع تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خاصة مع قرب حلول موعد ترك المستشارة الأممية ستيفاني وليامز منصبها الشهر الجاري.