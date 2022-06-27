استمرار موجة الحر في ليبيا

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أكد، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بقاء تأثير موجة الحر على أغلب المناطق الغربية والجنوبية من ليبيا.

وقال، في نشرته اليومية، إن درجات الحرارة القصوى تتراوح أثناء فترة النهار على هذه المناطق ما بين (38–45) مئوية، وتتراجع في الفترة المسائية على المناطق الساحلية.

وذكر، أن درجات الحرارة تكون أقل ارتفاعا على مناطق الخليج – بنغازي، وحتى المرج وتتراوح ما بين (35 – 40) مئوية.

وتكون معتدلة نسبيا على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي؛ حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى، ما بين (29 – 33) مئوية، وتسجل تراجعا يوم الغد على أغلب مناطق الشمال الشرقي.