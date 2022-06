مفوضية الانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا

ليبيا – وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الاحد مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، وذلك في إطار تواصل المفوضية مع كافة مكونات الشعب الليبي المهتمة بالعملية الانتخابية، وتعزيز التعاون في مجالات المراقبة الانتخابية والتوعية بأهمية ممارسة الحقوق السياسية. السايح وقع مذكرة التفاهم مع رئيس الاتحاد محمد أبوزيد، بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وأعضاء مجلس المفوضية وممثلين عن النقابات المنضوية ضمن الاتحاد، ولفيف من وسائل الإعلام ومندوبي وكالات الأنباء، وذلك بقاعة شهداء 2مايو بالمركز الإعلامي بالمفوضية. وفي مستهل كلمته التي قدمها خلال مراسم التوقيع قال السايح: “نعلن اليوم عن انضمام شريك جديد للعملية الانتخابية ونحن في طريقنا نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة تنعم بالأمن والاستقرار وتقوم على الشراكة في اتخاذ القرار دون تهميش أو إقصاء، دولة تـُعلي المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، دولة يكون فيها التداول السلمي على السلطة عبر صناديق الحقيقة (صناديق الاقتراع)، موضحاً أن العملية الانتخابية التي توقفت لفترة زمنية غير وجيزة تتطلب المزيد من التطوير والتفعيل لكي ترتقي إلى مستويات عليا من المعايير والمبادئ الناظمة المتعارف عليها دولياً، لافتاً إلى أن المفوضية تسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الوطني إلى توطيد مبدأ الشراكة في تنفيذ العملية الانتخابية ومراقبتها ونشر الوعي الانتخابي بين أبناء المجتمع الليبي. من جانبه، أكد الكوني أن المجلس يدفع في اتجاه دعم جهود المفوضية الساعية لإنجاز انتخابات حرة نزيهة في أقرب الآجال، مثمناً الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، مضيفاً: رغم حالة الصراع والاختلاف الى يعيشها الوطن تظل الانتخابات السبيل الوحيد لتحقيق السلم في ليبيا. وفي كلمته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ينصب في إطار الجهود الكبيرة للوصول الى تفاهمات ومشاركة فعالة، مضيفاً “ان مذكرة التفاهم المشترك بيننا تعتبر وثيقة تاريخية هامة لم يسبق لها مثيل في دولة ليبيا من قبل وتعد انجاز يتحقق للنقابات الليبية وانطلاقة قوية للمشاركة الشعبية في رسم السياسات والمتابعة والاشراف والمراقبة”. وعبرت كلمات نقابات كل من: الفنانين ونقابة المعلمين ونقابة النفط والغاز، في مجملها عن مباركة الجهود التي توجت بالتوقيع على مذكرة التفاهم، متمنين النجاح للمسار الانتخابي. وتهدف الاتفاقية إلى العمل على تكامل الجهود المبذولة بين الطرفين في مجال تعزيز النزاهة ومصداقية العملية الانتخابية ومراقبة الانتخابات، ورفع مستويات التوعية بأهمية ممارسة الحقوق السياسية، وتنظيم الانشطة والفاعليات ذات العلاقة بتعزيز المبادئ والمعايير الدولية في مجال تنفيذ ومراقبة العملية الانتخابية.

The post مفوضية الانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية