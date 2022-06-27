الرفادي: على المجلس الرئاسي استخدام “حالة الطوارئ” والدعوة إلى انتخابات برلمانية فقط

طالب رئيس “حزب الجبهة الوطنية”، عبد الله الرفادي، المجلس الرئاسي، باستخدام حالة الطوارئ وحل مجلسي النواب والدولة والدعوة إلى انتخابات تشريعية فقط، وفقا لقوله.

وقال الرفادي في تصريحات صحفية له: “على الرئاسي أخذ زمام المبادرة بعيدًا عن الوصاية الخارجية، واستخدام حالة الطوارئ وممارسة مهامه السيادية، بالنظر للوضع المأساوي الذي تمر به ليبيا”، بحسب تعبيره.

وأضاف “على الرئاسي إقرار إجراءات دستورية تقوم على أساسها الانتخابات التشريعية وحصر مهام حكومة الوحدة في تسهيل الانتخابات وتوفير احتياجات المواطن المسحول، فالمجالس التشريعية متنازعة الاختصاصات والحكومات المتعاقبة رسخت الفساد والوساطة والمحسوبية والجهوية”، على حسب حديثه.

وتابع “التشكيلات المسلحة وعلى رأسها تشكيل حفتر مارست دور الوصاية والتسلط ورسخت للفساد في كل مفاصل الدولة”، وفقا لزعمه.

واستطرد “مجلس النواب منتهي الولاية يستفرد منذ سنوات بالقرار التشريعي ويستخدم كل الحيل والمؤامرات والتدليس ورهن القرار الوطني لدول إقليمية من أجل بقائه في السلطة، وعدد كبير من أعضاء مجلس الدولة التحق بركب عربة تآمر مجلس النواب الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة”، بحسب ادعائه.