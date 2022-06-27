مؤسسة النفط: ندرس إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، “ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ 72 الساعة القادمة مالم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت”، داعيا جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط وعدم الإنجرار وراء دعوات التصعيد والتمسك بسيادة ليبيا.

وأضاف صنع الله قائلاً، “نحن أمام واقع يتكرر، هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية”.

وأردف صنع الله قائلاً، “الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو كاناً من كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية ولا نقبل أن يمتثل اي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر”.

وفي سياق متصل قال صنع الله، “لست سياسياً ولكن بإستطاعتي أن أدلكم على الاتجاه الصحيح، فاستقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها، وستجدون قطاع النفط متحمساً للعمل والقيام بدوره الفني وغير السياسي يحفزهم تفهم النخبة السياسية النقية على خصوصية هذا القطاع الحيوي ودوره في حاضر ومستقبل البلاد”.