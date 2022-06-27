الكهرباء تكشف حقيقة احتراق الوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي

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فنّدت، الشركة العامة للكهرباء، احتراق الوحدة السادسة بالكامل بمحطة شمال بنغازي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك بعد تداول صور تتحدث عن احتراق الوحدة بالكامل، في ظل أزمة الكهرباء التي تعاني منها معظم المناطق في ليبيا.

وأعربت الشركة، عن أملها في ألا ينجر المواطنين وراء الشائعات والأخبار غير الصحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت، إن نشر هذه الأخبار غير الصحيحة، يهدف إلى إثارة الفتنة والتضليل.

وطالبت، الشركة بضرورة “استيقاء المعلومة الصحيحة من الصفحة الرسمية والموثقة بالعلامة الزرقاء” .