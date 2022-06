ليبيا – أعلنت وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال تسليمها أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يونيو الجاري.

بيان صحفي مقتضب صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد إحالة هذه الأذونات لإدارة العمليات المصرفية في المصرف المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأضاف البيان: إن هذه الأذونات قد تسليمها في الـ26 من يونيو الجاري وهي تخص كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

The post مالية تصريف الأعمال: قمنا بما يلزم لصرف مرتبات يونيو الجاري first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية