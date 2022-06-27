العباني: نعم للدستور إذا ما جسد إرادة الشعب

قال النائب محمد عامر العباني عضو مجلس النواب، إن الشرعية أساس القبول، والشرعية أساسها الرضا، سخط الشعب على المجالس، يفقدها الشرعية، وبقاء المجالس فاقدة الشرعية على سدة الحكم، يجعل مخرجاتها باطلة، وما بُني على باطل فهو باطل.

أضاف العباني في تدوينة بفيسبوك:”نعم للدستور، إذا ما جسد إرادة الشعب. تفريغ إرادة الشعب في قواعد دستورية، يجب أن تجسّد القيم الشرعية، المبنية على رغبة الشعب في إجراء الانتخابات، والشعب الليبي قد اختار بانتخابات هيئة لصياغة الدستور سنة 2014م.

وتابع: لم لا يُمكّن الشعب من الاستفتاء على مخرجات الهيئة التي انتخبها، وما شرعية مجلس النواب المنتخب لغير صياغة الدستور،!، وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة غير الشرعي، بالنظر في الدستور، والحيلولة دون الاستفتاء على الدستور، أليس ذلك مصادرة الإرادة الشعبية واغتصابا لإرادة الشعب، والشعب الليبي لا يقبل بديلًا عن الإنتخابات.