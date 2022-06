مالطا إندبندت: النهر الصناعي في ليبيا تجربة رائدة في مجال مواجهة التصحر

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا إندبندت” المالطية الناطقة بالإنجليزية إلى أهم الوسائل الناجحة لمواجهة التغير المناخي وقلة الغذاء في العالم.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أكد إمكانية مواجهة التصحر وارتفاع درجات الحرارة وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفق الحبوب إلى عدة دول، من خلال اتباع النماذج الناجحة التي أثبتت القدرة على هذه المواجهة.

وأضاف التقرير: إن من بين هذه النماذج مشروع النهر الصناعي الذي تم إنشاؤه في ليبيا إبان عهد العقيد الراحل القذافي. مبينًا أن العمل بذها المشروع الرائد والحيوي في مجال تحويل صحارى البلاد إلى واجات خضراء قد انتهى تقريبًا بعد العام 2011.

ترجمة المرصد – خاص

