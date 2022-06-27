الدرقاش لـ”الليبيين”: شدوا سفهاءكم أو ابشروا بالهلكة

زعم مروان الدرقاش، الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن ما يعيشه الليبيون من ضنك سببه تقاعسهم عن الأخذ على أيدي السفهاء الذين ثقبوا السفينة، على حد قوله.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تذكروا حديث السفينة. ما يعيشه الليبيون من ضنك سببه تقاعسهم عن الأخذ على أيدي السفهاء الذين ثقبوا السفينة”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لازال في الوقت بقية ولازلتم قادرين على تدارك أنفسكم. يا ليبيين شدوا سفهاءكم، أو أبشروا بالهلكة”، وفقا لوصفه.