سمبل فلاينغ: ليبيا من بين الدول التي ما زالت تشغل إيرباص 340

ليبيا- واكب تقرير إخباري نشره موقع “سمبل فلاينغ” الكندي المعني بأخبار الطيران الذكرى الـ10 لبيع آخر طائرتين مدنيتين من طراز “إيرباص 340”.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أكد وجود قرابة الـ80 من هذه الطائرات ما زالت في الخدمة رغم تصنيع طرز أحدث، وهو ما قاد للبحث عن المشغلين لها ومن بينهم من يعمل وفق النظام الحكومي أو الاستئجار الشامل للخدمة.

وأضاف التقرير: إن من بين المشغلين لهذه الطائرات ليبيا وعدة دول أخرى وفق لنظام تشغيل وسائل النقل الرئاسية أو لكبار الشخصيات.

ترجمة المرصد – خاص

