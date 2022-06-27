صنع الله: ندرس إعلان القوة القاهرة ولن نتمكن خلال أسابيع من توفير الوقود بسبب وقف التمويل من المركزي منذ 6 أشهر

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أنه مع استمرار الإغلاقات، فإنهم يدرسون إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت.

وقال صنع الله في بيان صادر عن المؤسسة: “ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت وندعو جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد ونحث على التمسك بسيادة ليبيا”.

وأضاف “نحن أمام واقع يتكرر، هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية”.

وتابع “الحكومة مسؤولة عن سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو كأناً من كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر”.

واستطرد “لست سياسياً ولكن باستطاعتي أن أدلكم على الاتجاه الصحيح، فاستقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها، وستجدون قطاع النفط متحمساً للعمل والقيام بدوره الفني وغير السياسي يحفزهم تفهم النخبة السياسية النقية على خصوصية هذا القطاع الحيوي ودوره في حاضر ومستقبل البلاد”.

ورحب صنع الله بمضمون بيان الدول الخمس، قائلا: “يسرني كثيراً تأكيد هذه الدول الفاعلة على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي، وأن تكون حزمة النفقات العامة الأساسية للعام 2022 واضحة وتعكس الأولويات في الأنفاق على قطاع النفط المهترئ، مع وجود إجراءات صارمة للتتبع والتحقق والإبلاغ والتدقيق، وهذا يساعد قطاع النفط في القيام بمهامه ودوره دون أية معوقات”.

وواصل “الوضع جد خطير، فاستمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع الاستراتيجية – بانتظام – مرتبط ارتباط شرطي باستمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية بموافقة الحكومة بسبب توقف مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية عن تغذية حساب المحروقات منذ ستة أشهر، وقد انخفضت معدلات الصادرات النفطية بشكل لا يمكننا مواجهة الطلب على المحروقات في القادم من الأسابيع ونتوقع أن تقوم الشركة العامة للكهرباء بطرح الأحمال لعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل”.