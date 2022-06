بوراس: الخلاف بين البرلمان والدولة خلاف أيديولوجي “إسلامي – عسكري” مرتبط بتوازنات إقليمية

ليبيا – رأت عضو مجلس النواب المقاطع ربيعة بوراس أن الخلاف بين مجلس النواب والدولة خلاف أيديولوجي “إسلامي-عسكري” مرتبط بتوازنات إقليمية تحول دون وصول الطرفين إلى خيار حقيقي تقوم على أساسه الدولة الليبي.

بوراس قالت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إنه لذلك فالمسار الدستوري يجب أن يصدر عن طرفين متحررين من التبعية الأيديولوجية الإقليمية.

واعتبرت أن البعثة الأممية ليس لديها خطة بديلة غير دعم تجديد الشرعية عن طريق أساس قانوني يوصل لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وأن البديل هو ملتقى الحوار السياسي بأن يستكمل المرحلة التي توصل إليها في جنيف، ويعالج نقاط الخلاف البسيطة التي توقف عندها الملتقى ويزيل غبار القوة القاهرة عن العملية الدستورية والأساس القانوني.

