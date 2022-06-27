بوراوي: نقص الكتاب وتغيير المواعيد وانقطاع الدراسة سيؤثر على الطلاب في الامتحانات

أكد رئيس نقابة معلمي طرابلس، أشرف بوراوي، أن نقص الكتاب المدرسي وتغيير موعد الامتحانات وانقطاع الدراسة في بعض الأوقات سيؤثر على أداء الطلاب في الامتحانات.

وقال بوراوي، في تصريحات صحفية له: “إدارة المناهج أبلغتنا أنها بصدد استكمال التعاقد على توفير الكتاب المدرسي خلال الأسبوعين المقبلين”.

وأضاف “الوزارة ألغت الأسئلة الاسترشادية هذا العام، وكانت ستسهل على الطلبة وتخفف عنهم خاصة بعد نقص الكتاب المدرسي، وازدياد ساعات طرح الأحمال وارتفاع درجات الحرارة”.