الدبيبة: معالجة مشاكل كافة المهجرين مسؤولية الحكومة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن معالجة مشاكل كافة المهاجرين مسؤولية الحكومة ومؤسساتها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع عدد من مهجري المنطقة الشرقية، لمتابعة أوضاعهم والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم في ظل ظروفهم الاستثنائية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن المصالحة الوطنية ولم الشمل تظل هدفا ينشده كل أبناء الشعب الليبي وبين أن الحكومة اهتمت بهذا الملف دون غيرها من الحكومات، ونحتاج إلى زيادة التنسيق من أجل معالجة الأوضاع الإدارية والمالية لعدد من المهجرين، ولن يكون خارج منظومة الدولة في أي توجه يضمن حقوق الجميع.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة مخاطبة كل الوزارات لمعالجة المشاكل التي نوقشت خلال هذا اللقاء.