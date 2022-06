اليعقوبي: قرار الدبيبة بشأن تجميد مجلس إدارة شركة الكهرباء محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوب على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، بشأن إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري، وتكليف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديرًا عامًا موقتًا للشركة.

اليعقوبي قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “جمّد مجلس إدارة شركة الكهرباء، ويعين محمد إسماعيل مدير تنفيذي؟ في محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع رغم أن مجلس الإدارة شريك فيما يحدث”.

وتابعت: “ولكن المشكلة الأساسية فيك يا دبيبة، للتذكير هذا كلامك مردود عليك مع علمنا بأنك لا عهد لك ووعودك جميعها وعود غير ملزمة، فأين الصديق الصور؟”.

