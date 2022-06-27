الشركسي: الدبيبة يحاول التلاعب بتوجيه الناس من أزمة انقطاع الكهرباء إلى إغلاق النفط

انتقد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي سياسات حكومة عبد الحميد الدبيبة في التعاطي مع ملف الكهرباء.

الشركسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الدبيبة (منتهي الولاية) يحاول التلاعب بتوجيه الناس في ازمة انقطاع الكهرباء إلى اغلاق النفط.

وتساءل قائلًا: “أين وعوده بإنشاء محطات في الشرق والغرب والجنوب وإنهاء أزمة الكهرباء في شهر ستة الماضي حسب الفيديو المرفق؟ ثم أين وعده بإنهاء الازمة جذريًا في شهر نوفمبر الماضي عندما كان النفط يُضخ والأموال بالمليارات تأتيه من اللص الآخر الصديق الكبير لصالح الشركة العامة للكهرباء؟”.

وتابع: “لا يكذب عليكم أغلب احتياجات الشركة العامة للكهرباء من الديزل وغيره يتم استيراده -حسب المرفق من وزير اقتصاده- تصرف الدولة خمس مليارات على احتياجات الشركة العامة للكهرباء من المحروقات”.

وبيّن أن مشكلة ليبيا ليست في المحروقات، وأن مشكلتها أنّ كل محطة في أفضل حالاتها لن تستطيع إنتاج ما يكفي من الكهرباء، والسبب هو سوء هذه المحطات وعدم صيانتها رغم ما صُرف عليها من مليارات الدولارات والمشكلة الأكبر والأهم هو الفساد.

وأكد على أن إيقاف النفط أمر مستنكر وغير مقبول، ولكن يجب عدم السماع لهذا اللص والأدلة على كذبه أمام الجميع، بحسب قوله.