العباني: لا يحق لـ«مجلس الدولة» غير الشرعي أن ينظر في الدستور

قال النائب محمد عامر العباني عضو مجلس النواب، إن الشرعية أساس القبول، والشرعية أساسها الرضا، سخط الشعب على المجالس، يفقدها الشرعية، وبقاء المجالس فاقدة الشرعية على سدة الحكم، يجعل مخرجاتها باطلة، وما بُني على باطل فهو باطل.

أضاف العباني في تدوينة بفيسبوك: «نعم للدستور، إذا ما جسد إرادة الشعب. تفريغ إرادة الشعب في قواعد دستورية، يجب أن تجسّد القيم الشرعية، المبنية على رغبة الشعب في إجراء الإنتخابات، والشعب الليبي قد اختار بإنتخابات هيئة لصياغة الدستور سنة 2014م.»

وتابع: «لم لا يُمكّن الشعب من الإستفتاء على مخرجات الهيئة التي انتخبها، وما شرعية مجلس النواب المنتخب لغير صياغة الدستور،!وما يسمى بالمجلس الاعلى للدولة غير الشرعي، بالنظر في الدستور، والحيلولة دون الإستفتاء على الدستور، أليس ذلك مصادرة الإرادة الشعبية وإغتصابا لإرادة الشعب، والشعب الليبي لا يقبل بديلًا عن الإنتخابات».