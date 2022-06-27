اللافي لـ سفير تركيا: الانتخابات وفق قاعدة دستورية هي الحل للأزمة الليبية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال لقائه سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، “كنان يلماز”، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هي الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا.

وأشار اللافي خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس إلى إعلان المجلس الرئاسي، عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشاد اللافي بالعلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا وتركيا، وبدور أنقرة في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعم الحوار بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، عبر مساراتها المختلفة.

وأكد السفير التركي، دعم بلاده للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع، مشيراً إلى الدور الأساسي للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة، مشيداً بما أنجزه في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في العمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي والاستقرار والسلام.