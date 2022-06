البيوضي: يجب وقف التعديات على حدود الكيان الوطني من قبل دول الجوار

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إنه يجب وقف التعديات على حدود الكيان الوطني من قبل دول الجوار.

البيوضي دعا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الحكومتين لاتخاذ مواقف شجاعة ضد هذا العبث وعدم الاستمرار في سياسة الخضوع والصمت من أجل الاعتراف.

وتابع: “خلافنا الداخلي وأزماتنا مهما كانت هي مرحلة ستمضي، نعم نحن نعاني من وصاية دمرت سيادتنا وقررانا، لكن سلامة أراضينا هي من أقصى التحديات، والرجال وحدهم من يرفعون عن كل شيء مقابل أرضهم ووطنهم”.

