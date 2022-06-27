حكومة باشاغا تبحث ملف السجناء الليبيين في إيطاليا

التقى علي فرج القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء حكومة فتحي باشاغا الإثنين بمكتبه بمدينة بنغازي، أهالي السجناء الليبيين في إيطاليا بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ووزير الإشغال العامة نصر شرح البال، وكبير المحللين في المجموعة الدولية للأزمات الخاصة بليبيا كلوديا قازيني، وعضو الدفاع عن الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا.

واستعرض الإجتماع، ملف قضية الشباب الليبيين الخمسة المسجونين في إيطاليا منذ العام 2015م ، والذين صدر ضدهم حكم بالسجن 30 عام من قبل القضاء الإيطالي، وأن السفارة الليبية في إيطاليا لديها علم بهذه القضية لكنها لم تقم بأي خطوة نحو هؤلاء المسجونين، وأشاروا إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة بين البلدين عام 2008 والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق ببند تبادل السجناء .

وقالت قازيني إن هناك طعون تم تقديمها للمحاكم الأوروبية ولكنها قوبلت بالرفض دون تقديم الأسباب، وأشارت إلى أن القضاء الإيطالي يسمح باستئناف النظر في القضايا التي صدرت فيها إحكام في حالة توفر أدلة أو شهود جدد في هذه القضايا.

من جانبه أكد القطراني أن هذه القضية هي قضية رأي عام ولابد من فتحها أمام القضاء من جديد، وعلى ضرورة التواصل مع رئيس مجلس القضاء الليبي مفتاح القوي بالخصوص، متعهداً بمتابعة ملف القضية بشكل شخصي، مضيفاً أن الحكومة الليبية ستقوم بواجبها مع أبنائها حتى يتم الإفراج عنهم، منوهاً أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا حول هذا الملف .

وشدد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على ضرورة التواصل مع السلطة التشريعية في إيطاليا، لتحديد موعد مع رئيس البرلمان الإيطالي لإستئناف النظر في القضية، وللتوصل إلى حل يفضي بالإفراج عن الشباب المسجوني