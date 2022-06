معزب: باشاآغا احترقت أوراقه بشكل كبير بعد تحالفه مع حفتر

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن تأجيل العملية الانتخابية التي ما زال من المتعذر تحديد موعدها، أدى إلى تراجع وشعبية كثير من الأسماء الكبيرة التي سبق وأعلنت ترشحها للرئاسة.

معزب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: “إن فتحي باشاآغا رئيس حكومة الاستقرار احترقت أوراقه بشكل كبير وسط حاضنته الرئيسية في المنطقة الغربية بعد تحالفه مع (القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر)، وبالمثل تراجعت شعبية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع عودة انقطاع الكهرباء في البلاد، واتهام بعض من وزرائه في قضايا فساد”.

وتابع معزب حديثه: “المجلسان مختلفان حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات، بالإضافة إلى ذلك، تيار ثورة 17 فبراير لم ولن يقبل بترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي على الإطلاق، كما أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، لن يسمح أيضًا بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، لتخوفه من تغير خريطة التوازن الموجودة بالمجلس الحالي، ما يهدد احتفاظه بموقعه بالمجلس الجديد”.

واستكمل معزب: “إذا أضفنا لكل هذا قضية تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة باشاآغا، فستكون الأمور قد بلغت مستوى حادًا من التعقيد”.

