رئيس الحكومة يشكل لجنة حكومية برئاسة القطراني للاطلاع على أوضاع معبر امساعد الحدودي

أصدر رئيس الحكومة فتحي باشاغا قرار رقم (11) لسنة 2022 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

رئيس الحكومة، وفي قراره الذي طالعته “ليبيا الحدث”، نصت مادته الأولى على أن تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني وعضوية كلا من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وفي مادته الثانية، نص القرار على أن تكلف اللجنة بمهام الاطلاع على أوضاع معبر امساعد الحدودي والوقوف على احتياجاته وأسباب القصور في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي المادة الثالثة أوضح القرار أنه يأذن للجنة بالتواصل المباشر مع السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية وإعداد خطة عمل مشتركة بين دولة ليبيا وجمهوري مصر العربية بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين عن طريق معبر امساعد الحدودي.

ونصت المادة الرابعة على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حسب الاختصاص.

وشدد القرار في مادته الأخيرة على أن يعمل به من تاريخ صدوره و على كافة الجهات تنفيذه .