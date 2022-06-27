تورط سيف الإسلام والجزائر..مصادر تكشف للعنوان ماحدث في أوباري

العنوان – أوباري

كشفت مصادر لصحيفة العنوان الليبية اليوم الثلاثاء إن القوات المسلحة منعت تجمعًا لمجموعة في أوباري بعد تجاوزها لأجندة الاجتماع المعلنة.

واوضحت المصادر في تصريحاتها أن أجندة الاجتماع كانت دعم الانتخابات والمشاكل الخدمية، إلا أن تغيرت إلى مطالب أخرى “انفصالية”.

وأكدت المصادر أن البيان الذي تلته المجموعة تلقته جاهزًا من خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي.

وذكرت المصادر أن مطالب البيان كانت انشقاق قوات الجيش عن القيادة العامة وتشكيل قوة ذاتية مدعومة من الجزائر .

وأفادت أن الجزائر تسعى لتشكيل قوة عسكرية خاصة بسيف الإسلام للسيطرة على الجنوب وتعهدت بدعمها إذا نجح في فصلها عن القيادة العامة.