افحيمة يتوقع إجراء الانتخابات في مارس المقبل اذا توافق مجلسا النواب والدولة

ليبيا – توقع عضو مجلس النواب صالح افحيمة إجراء الانتخابات في مارس المقبل، على أقصى تقدير، إذا توافق مجلسا النواب والدولة على ما تبقى من مواد دستورية مختلف عليها.

افحيمة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، اعترض على مطالبة البعض بضرورة إجراء انتخابات خلال أشهر معدودة حال التوافق بين المجلسين.

ورأى أنه من العبث التفكير بحرق المراحل، حيث لا يمكن إجراء الانتخابات بهذا الشكل العاجل في دولة بمساحة ليبيا تعاني كثيرًا من المشاكل.

وقال افحيمة: “إذا لم تصب الانتخابات في مصلحة أغلب القوى الفاعلة على الأرض فستعارضها أو تعرقلها”، ودلل على ذلك بما حدث في الموعد السابق لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الماضي: “لقد تم تحديد موعد مسبق للاستحقاق وصار الجميع يتعجل للحاق به دون الاهتمام الكافي بكل العوامل الممهدة، وأهمها التوافق بين الأفرقاء على قاعدة دستورية وقوانين، وكانت المحصلة هي فشل إجرائها”.

وتساءل افحيمة: “هل نريد تكرار السيناريو ذاته؟ هذا مضيعة حقيقية للوقت”.

افحيمة رأى أن الأمور ستكون أوضح أمام الليبيين خلال الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس للبلاد، إذا تم تحديد الشروط بشكل قانوني ودستوري.

