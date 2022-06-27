ملف قضية الشباب الليبيين الخمسة المسجونين في إيطاليا يتصدر مباحثات القطراني

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي فرج القطراني، الإثنين بمكتبه بمدينة بنغازي، أهالي ووفد المسجونين الليبيين في إيطاليا، بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ووزير الإشغال العامة نصر شرح البال، وكلوديا غازيني، كبير المحللين في المجموعة الدولية للأزمات الخاصة بليبيا، وعضو الدفاع عن الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا.

واستعرض الاجتماع، ملف قضية الشباب الليبيين الخمسة المسجونين في إيطاليا منذ العام 2015م، والذين صدر عليهم حكم بالسجن 30 عام من قبل القضاء الإيطالي ، وأن السفارة الليبية في إيطاليا لديها العلم بهذه القضية لكنها لم تقم بأي خطوة نحو هؤلاء المسجونين ، وأشاروا إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة بين البلدين عام 2008 والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق ببند تبادل السجناء.

غازيني، وخلال الاجتماع قالت إن هناك طعون تم تقديمها للمحاكم الأوروبية ولكنها قوبلت بالرفض دون تقديم الأسباب ، وأشارت إلى أن القضاء الإيطالي يسمح باستئناف النظر في القضايا التي صدرت فيها إحكام في حالة توفر أدلة أو شهود جدد في هذه القضايا.

ورحب القطراني بوفد الأهالي والأسرة الرياضية في مستهل اللقاء ، وأكد على أن هذه القضية هي قضية رأي عام ولابد من فتحها أمام القضاء من جديد ، وعلى ضرورة التواصل مع رئيس مجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي بالخصوص، متعهداً بمتابعة ملف القضية بشكل شخصي، مضيفاً أن الحكومة الليبية ستقوم بواجبها مع أبنائها حتى يتم الإفراج عنهم ، منوهاً أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا حول هذا الملف.

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أكد على ضرورة التواصل مع السلطة التشريعية في إيطاليا، لتحديد موعد مع رئيس البرلمان الإيطالي للاستئناف النظر في القضية ، وللتوصل إلى حل يفضي بالإفراج عن الشباب المسجونين.