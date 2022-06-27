مركز مكافحة الأمراض يجهز حملة توعوية بأهمية لقاح كورونا في بنغازي

قام الفريق المكلف من المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) والخدمات الصحية بنغازي صباح يوم السبت الماضي، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع كل من ناصر مختار الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي، وناصر الأوجلي وكيل ديوان بلدية بنغازي ، ومصطفى بالحسن مراقب تعليم بلدية بنغازي في إطار الاستعداد للحملة التوعوية بأهمية تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا وأهدافها والبرامج التدريبية المصاحبة للحملة، بهدف الرفع من مستوى المناعة داخل المجتمع ضد فيروس كورونا .

اللقاءات كانت بحضور أيضًا د.فوزية الترهوني ود.عبد الحميد الراجحي ود.صفية قشوطة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وكذلك د.محمد الشكري من منظمة دعم، وأحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، وأ.أسامة القطعاني مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بالخدمات الصحية بنغازي.