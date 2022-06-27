الدبيبة: نجدد الالتزام بخدمة الحجاج إلى حين عودتهم لليبيا

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التأكيد على الالتزام بخدمة الحجاج ومتابعتهم إلى حين عودتهم لليبيا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالتكفل بكافة مصاريف الحجاج لهذا العام.

وقال الدبيبية في تغريدة له بموقع “تويتر” “يتوجه اليوم أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام من ليبيا باتّجاه الأراضي المقدسة” مضيفا “نسأل الله أن يتقبل منهم، وأن يعيدهم بخير” وتابع “نُجدد التزامنا بخدمتهم ومتابعتهم فترة تواجدهم بالمملكة السعودية إلى حين عودتهم إلى ليبيا، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالتكفل بكافة بمصاريف الحجاج لهذا العام”.